Confirman la muerte de “Baby Bandito”: delincuente del “Robo del Siglo” fue baleado en Cerro Navia

En horas de la madrugada de este sábado 30 de agosto, la Fiscalía ECOH Metropolitana confirmó la muerte de Kevin Olguín, más conocido como “Baby Bandito”, tras su participación en el “Robo del Siglo” en 2014.

Según lo comunicado, Olguín falleció tras recibir impactos balísticos en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana.

En detalle, funcionarios policiales llegaron hasta la calle Los Aromos, en donde se percataron que un vehículo marca BMW tenía a dos personas fallecidas en su interior.

El fiscal ECOH, Fernando Anais, manifestó que “los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo. No podría tener una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo un trabajo en el lugar, pero estaríamos hablando de menos de unos 20 impactos balísticos".

De acuerdo a los detalles entregados, la otra persona fallecida es de sexo femenino y se trataría de la pareja de la víctima.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. En tanto, aún se continúan realizando diligencias en el lugar para esclarecer la dinámica de los hechos.