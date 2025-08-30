;

Confirman la muerte de “Baby Bandito”: delincuente del “Robo del Siglo” fue baleado en Cerro Navia

La Fiscalía ECOH confirmó que se trata de dos personas fallecidas que fueron acribilladas, las cuales serían Kevin Olguín y su pareja.

Sebastián Escares

Confirman la muerte de “Baby Bandito”: delincuente del “Robo del Siglo” fue baleado en Cerro Navia

En horas de la madrugada de este sábado 30 de agosto, la Fiscalía ECOH Metropolitana confirmó la muerte de Kevin Olguín, más conocido como “Baby Bandito”, tras su participación en el “Robo del Siglo” en 2014.

Según lo comunicado, Olguín falleció tras recibir impactos balísticos en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana.

Revisa también

ADN

En detalle, funcionarios policiales llegaron hasta la calle Los Aromos, en donde se percataron que un vehículo marca BMW tenía a dos personas fallecidas en su interior.

El fiscal ECOH, Fernando Anais, manifestó que “los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo. No podría tener una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo un trabajo en el lugar, pero estaríamos hablando de menos de unos 20 impactos balísticos".

De acuerdo a los detalles entregados, la otra persona fallecida es de sexo femenino y se trataría de la pareja de la víctima.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. En tanto, aún se continúan realizando diligencias en el lugar para esclarecer la dinámica de los hechos.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad