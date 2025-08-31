Prisión preventiva para mujer transexual acusada de violación contra persona con discapacidad severa en Arica

Durante este domingo, el Juzgado de Garantía de Arica decretó la medida cautelar de prisión preventiva para una mujer transexual imputada por violación en contra de una persona discapacidad intelectual severa.

El hecho tuvo lugar durante el año 2023, luego de que la mujer y la víctima hicieran contacto mediante redes sociales.

En esa línea, el fiscal de Arica, Cristian Sanhueza Novoa, indicó que el hombre tenía una discapacidad severa “de un 50% de sus capacidades”.

Tras concertar una cita entre ambos, la mujer llevó al hombre hacia un inmueble, donde perpetró el ilícito.

Sin embargo, la imputada se encontraba prófuga e inubicable, ya que nunca compareció en los procedimientos.

Pero gracias a las labores de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Arica, la mujer fue encontrada en la ciudad de Calama, siendo detenida y posteriormente formalizada.