Colo Colo saltó con una energía diferente al segundo tiempo ante la Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno.

Los albos, que se encuentran con uno hombre de más por la expulsión de Franco Calderón en la primera parte, tuvieron la apertura de la cuenta en los pies de Vicente Pizarro.

Al minuto 52, el volante estrelló el balón en el palo de la mano izquierda de Cristopher Toselli, luego de que Mauricio Isla desbordara de gran forma en la banda derecha y posteriormente enviara un pase atrás.

De momento, Colo Colo y la Universidad de Chile no consiguen sacarse diferencias por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.