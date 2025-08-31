;

VIDEO. ¡El palo salvó a la U! Vicente Pizarro tuvo el primero de Colo Colo en el Superclásico

Los albos están aprovechando la superioridad numérica en el segundo tiempo.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo saltó con una energía diferente al segundo tiempo ante la Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno.

Los albos, que se encuentran con uno hombre de más por la expulsión de Franco Calderón en la primera parte, tuvieron la apertura de la cuenta en los pies de Vicente Pizarro.

Revisa también:

ADN

Al minuto 52, el volante estrelló el balón en el palo de la mano izquierda de Cristopher Toselli, luego de que Mauricio Isla desbordara de gran forma en la banda derecha y posteriormente enviara un pase atrás.

De momento, Colo Colo y la Universidad de Chile no consiguen sacarse diferencias por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad