Uno con múltiples disparos, el otro amarrado en sábana: Esto es lo que se sabe sobre el hallazgo de dos cuerpos en Lampa

El hecho quedó al descubierto durante este sábado.

Juan Castillo

Equipo ECOH

Equipo ECOH

Durante la tarde de este sábado, fueron encontrados dos cadáveres en un sitio eriazo del Santuario Laguna Batuco, en Lampa.

El hecho quedó al descubierto cuando ambos cuerpos, de sexo masculino, fueron hallados por un guardaparque del recinto.

El trabajador dio inmediato aviso a personal policial, quien se constituyó en el lugar para dar inicio a las indagatorias.

ADN

Esto es lo que se sabe sobre el hallazgo de dos cuerpos en Lampa

Sobre este hallazgo se refirió el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Jonathan Muhlenbrock, quien detalló que uno de los cuerpos fue encontrado envuelto y amarrado al interior de sábana, mientras que el otro presentaba diversos impactos de bala.

“En horas de la mañana, un guardaparque del Santuario Laguna Batuco encontró dos cuerpos, correspondientes en este caso a sujetos de sexo masculino”, señaló.

Uno presentaba varios disparos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el sector de la cabeza, y el otro se encontraba tapado con una sábana de color azul y amarrado con huinchas transparentes”, agregó el persecutor en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Por lo mismo, se dispuso que la Brigada de Homicidios, junto al Laboratorio de Criminalística de la PDI, lideren las investigaciones para establecer la dinámica de lo sucedido y dar también con el paradero de el o los responsables.

