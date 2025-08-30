;

Mujer es asesinada al interior de centro comercial en Talca: habría sido atacada por su expareja

El atacante se encuentra en riesgo vital tras autoinfligirse graves heridas.

Juan Castillo

Michell Bruguerolles

Mujer es asesinada al interior de centro comercial en Talca: habría sido atacada por su expareja

Mujer es asesinada al interior de centro comercial en Talca: habría sido atacada por su expareja

01:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una mujer fue asesinada durante esta jornada de sábado al interior de un centro comercial en la ciudad de Talca, región del Maule.

Según información policial, el hecho ocurrió a eso de las 13:00 horas, cuando un hombre premunido con un cuchillo llegó hasta Brisas del Centro Boulevard.

Revisa también:

ADN

Por motivos que se investigan, el sujeto atacó a la mujer con el arma blanca, provocándole la muerte. En tanto, otra persona, que buscaba defender a la víctima, resultó con lesiones.

Al llegar al centro comercial, Carabineros redujo al hombre, sin embargo, este se autoinfligió graves heridas, por lo cual fue trasladado hasta el hospital de Talca, donde se encuentra en riesgo vital.

Por orden del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Talca quedó a cargo de las indagatorias.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad