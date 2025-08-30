El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mujer es asesinada al interior de centro comercial en Talca: habría sido atacada por su expareja

Una mujer fue asesinada durante esta jornada de sábado al interior de un centro comercial en la ciudad de Talca, región del Maule.

Según información policial, el hecho ocurrió a eso de las 13:00 horas, cuando un hombre premunido con un cuchillo llegó hasta Brisas del Centro Boulevard.

Por motivos que se investigan, el sujeto atacó a la mujer con el arma blanca, provocándole la muerte. En tanto, otra persona, que buscaba defender a la víctima, resultó con lesiones.

Al llegar al centro comercial, Carabineros redujo al hombre, sin embargo, este se autoinfligió graves heridas, por lo cual fue trasladado hasta el hospital de Talca, donde se encuentra en riesgo vital.

Por orden del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Talca quedó a cargo de las indagatorias.