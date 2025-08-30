Investigan presunto doble homicidio en Lampa: encuentran dos cuerpos en el sector Batuco

Durante la jornada de este sábado 30 de agosto, fueron hallados dos cuerpos en la comuna de Lampa, en la región Metropolitana.

El hecho se registró en el sector de Avenida Italia con Santuario Laguna Batuco y, de momento, se presume que se trata de un doble homicidio.

De acuerdo a las primera indagatorias, uno de los cuerpos correspondería al de un hombre que presenta lesiones en su cabeza.

En tanto, el segundo cadáver se encontraba envuelto en una sábana con una cinta de embalaje.

Efectivos de la Brigada de Homicidios (BH) se encuentran investigando en el lugar de los hechos para esclarecer la dinámica de los mismos.

Noticia en desarrollo...