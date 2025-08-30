;

Investigan presunto doble homicidio en Lampa: encuentran dos cuerpos en el sector Batuco

Uno de los cuerpos presentaba lesiones en su cabeza y el otro estaba envuelto en una sábana.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Lukas Solis

Durante la jornada de este sábado 30 de agosto, fueron hallados dos cuerpos en la comuna de Lampa, en la región Metropolitana.

El hecho se registró en el sector de Avenida Italia con Santuario Laguna Batuco y, de momento, se presume que se trata de un doble homicidio.

Revisa también

ADN

De acuerdo a las primera indagatorias, uno de los cuerpos correspondería al de un hombre que presenta lesiones en su cabeza.

En tanto, el segundo cadáver se encontraba envuelto en una sábana con una cinta de embalaje.

Efectivos de la Brigada de Homicidios (BH) se encuentran investigando en el lugar de los hechos para esclarecer la dinámica de los mismos.

Noticia en desarrollo...

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad