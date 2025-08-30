;

Helicóptero cae en aeródromo Cañal Bajo de Osorno: se desestabilizó durante maniobra de aterrizaje

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado.

Juan Castillo

Getty Images | Referencial

Getty Images | Referencial / Yui Mok - PA Images

Debido a un incidente en el aeródromo Cañal Bajo de Osorno, región de Los Lagos, donde cayó un helicóptero particular, se confirmó el envío de un investigador de accidentes aéreos para indagar este hecho.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), esto ocurrió cuando la aeronave se desestabilizó durante una maniobra de aterrizaje.

Además, según consigna T13, el helicóptero era pilotado por una mujer adulta, la cual viajaba con un acompañante.

Pese a que la aeronave cayó sobre el pasto colindante a la plataforma del club aéreo, tanto la piloto como su acompañante resultaron sin lesiones graves.

La DGAC confirmó que se enviará un investigador de accidentes aéreos para indagar y determinar las causas de este hecho que pudo terminar en tragedia.

