VIDEO. Tensión en club del fútbol chileno: plantel sufre duro “apretón” de hinchas en pleno entrenamiento

Un grupo de barristas de Deportes La Serena interrumpió la práctica del plantel en una manifestación que incluyó bengalas y petardos.

Deportes La Serena no lo pasa bien en el Campeonato Nacional 2025. El cuadro papayero, que viene de caer ante Everton, acumula diez partidos consecutivos sin ganar y está a solo cinco puntos de los puestos de descenso a la Primera B.

El difícil momento que atraviesa el elenco granate colmó la paciencia de los hinchas, quienes este sábado interrumpieron el entrenamiento del plantel para increpar duramente a los jugadores producto de los malos resultados.

A través de redes sociales, se difundieron una serie de videos de un grupo de fanáticos encarando a los futbolistas y transmitiendo el malestar de la hinchada por el desempeño del equipo, que ahora tiene como nuevo técnico a Francisco Bozán.

“Tienen que empezar a correr, a mover las piernas”, se escucha decir a uno de los barristas, en una manifestación que incluyó el uso de bengalas, petardos y fuegos artificiales.

De hecho, la presión provocó que el entrenador Francisco Bozán abandonara rápidamente el lugar, viviendo un tenso momento tras haber dirigido su primer partido al mando de Deportes La Serena.

