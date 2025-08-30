Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de agosto, y quién transmite?

Hoy, sábado 30 de agosto, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Cuatro encuentros darán continuidad a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, otros dos harán lo propio con la jornada 23 de la Primera B y uno más dará inicio a la fecha 19 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 30 de agosto arrancará a las 12:30 horas, en Talcahuano, Huachipato recibirá al líder, Coquimbo Unido, con arbitraje de Mathías Riquelme y transmisión de ADN Deportes, además de la emisión por TV de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, O’Higgins volverá a ejercer su localía en El Teniente, enfrentando al Audax Italiano. Héctor Jona será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a partir de las 17:30 horas, Universidad Católica recibirá a Cobresal en el Claro Arena, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de ADN Deportes, además de la emisión por TV de TNT Sports Premium.

El cierre de acción vendrá desde las 20:00 horas, cuando Deportes Iquique enfrente a Deportes Limache en el Tierra de Campeones. Felipe González será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

La actividad en el ascenso arrancará a las 12:30 horas, en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde Deportes Copiapó se medirá con Deportes Santa Cruz, con arbitraje de Reinerio Alvarado y transmisión de TNT Sports.

El otro duelo del día se jugará a las 15:00 horas, en el Municipal de Molina, donde Curicó Unido jugará ante Deportes Temuco. Rodrigo Farías será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

El único partido que tendrá la tercera categoría del fútbol chileno este sábado se jugará a las 15:00 horas, en el Rubén Marcos Peralta, donde Provincial Osorno se medirá con Deportes Linares. Benjamín Saravia será el juez del compromiso, que será transmisión de La Liga 2D.