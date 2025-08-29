;

Figura de O’Higgins sufrió grave lesión de rodilla y podría perderse lo que resta de temporada

Esteban Calderón, delantero del “Capo de Provincia”, tuvo que pasar por quirófano tras lesionarse en un entrenamiento.

Javier Catalán

Foto: @e_calderon13

O’Higgins está realizando una buena campaña en el Campeonato Nacional 2025 de la mano de “PaquiMeneghini, manteniéndose firme en la lucha por el tercer lugar de la tabla, que entrega pasajes a la fase previa de la Copa Libertadores.

Sin embargo, este gran nivel grupal se vio empañado por una sensible lesión que golpeó al plantel. Esteban Calderón, delantero de 21 años, sufrió la rotura de meniscos en una de sus rodillas durante el entrenamiento de este miércoles 27 de agosto.

Tal como confirmó el club en sus redes sociales, el atacante debió pasar por el quirófano y, según el médico de los celestes, se estima que estará entre 10 y 12 semanas de baja.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador envió un mensaje a los hinchas rancagüinos. “Días difíciles, días tristes, días en los que el mundo entero se viene encima, pero Dios es grande y seguramente tendrá preparadas cosas mucho mejores”, escribió.

Gracias a todos por sus lindas palabras y por la preocupación, sobre todo a mi pareja que estuvo conmigo en todo momento y a mi familia… volveremos aún más fuertes”, sentenció Esteban Calderón.

Contenido patrocinado

