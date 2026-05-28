Fatal persecución en Recoleta: colectivero murió baleado por Carabineros tras intentar atropellar a un funcionario

Un conductor de taxi colectivo murió abatido por Carabineros durante la noche de este miércoles en la comuna de Recoleta, luego de protagonizar una violenta huida tras evadir una fiscalización policial.

El hecho ocurrió en el sector de calle Luz del Alba, donde funcionarios realizaban controles vehiculares. Según los primeros antecedentes, el chofer ignoró la señal de detención y escapó a gran velocidad, iniciando una peligrosa carrera por distintas calles de la comuna.

Durante la huida, el conductor chocó al menos seis vehículos estacionados y, de acuerdo con información policial, intentó atropellar a uno de los funcionarios que participaban del procedimiento. Ante esta situación, Carabineros hizo uso de su arma de servicio y disparó contra el vehículo.

El hombre, de 45 años, murió en el lugar producto de las heridas. Con el paso de las horas, se confirmó además que mantenía antecedentes policiales y una orden vigente de detención.

Asimismo, se estableció que el taxi colectivo en el que se desplazaba tenía encargo por robo, antecedente que ahora forma parte de la investigación.

El procedimiento quedó bajo análisis para esclarecer la dinámica exacta de los hechos y determinar las circunstancias en que se produjo el uso del arma de fuego por parte de los uniformados.