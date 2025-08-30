;

“Los hinchas también deben ser inspectores; al tipo que esté al lado hay que decirle que no tire piedras”

Aníbal Mosa hizo un llamado para los fanáticos de Colo Colo de cara al Superclásico.

Daniel Ramírez

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó este sábado un balance por los trabajos que ha hecho Colo Colo en torno a la seguridad para el Superclásico de mañana, donde los albos recibirán a Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

“Estamos muy contentos con el trabajo que se ha realizado. Hemos revisado cámaras biométricas, hemos revisado cámaras de alta resolución, tenemos anillos de seguridad en el perímetro y abriremos el estadio tres horas antes. Hemos hecho un trabajo muy riguroso”, aseguró el mandamás del “Cacique”.

“También queremos hacerle un llamado a la hinchada para que podamos tener una actividad tranquila. Lo más importante es la disposición de la gente, que los hinchas vengan en paz a alentar al equipo, de forma normal y sin alteraciones”, agregó Mosa.

Además, el timonel de ByN abordó la posibilidad de que los próximos Superclásicos se jueguen con hinchas albos y azules. “Colo Colo es un equipo democrático, es un equipo del pueblo, a Colo Colo le gusta jugar con su hinchada y también le gusta jugar con la hinchada del otro equipo. Pero creo que vamos paso a paso”, sostuvo.

“Si queremos venir a apoyar a nuestros equipos y el día de mañana tener hinchas del otro equipo, cuidemos nuestra casa, cuidemos la convivencia. El 99% de los hinchas que no hacen nada también deben ser inspectores, y al tipo que esté al lado decirle ‘oye, déjate de tirar piedras, déjate de hacer esto o déjate de hacer lo otro’. Solamente concentrarse en alentar tu equipo”, concluyó Aníbal Mosa.

