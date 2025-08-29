;

Delegación Presidencial de la RM autoriza aumento de aforo en el Estadio Monumental para el Superclásico

Colo Colo recibirá este domingo a Universidad de Chile en el recinto de Macul.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo 31 de agosto, Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental.

Una de las aristas que faltaba por determinar, a solo dos días del encuentro, era el aforo permitido en Pedreros, tema por el cual los albos recibieron una muy buena noticia.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó subir el aforo de 38.000 a 42.000 personas, solo de hinchas locales, por lo que se espera que la casa del “Cacique” esté prácticamente llena.

Revisa también:

ADN

“Se encuentran dispuestas todas las medidas necesarias de seguridad para garantizar el normal desarrollo del encuentro”, informaron las autoridades a través de un comunicado oficial.

“La Delegación Presidencial Metropolitana invita a las y los asistentes a vivir este Superclásico con responsabilidad y espíritu deportivo, contribuyendo a que la jornada se desarrolle con normalidad, cuidando el estadio y su entorno”, agregaron.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad