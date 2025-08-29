Delegación Presidencial de la RM autoriza aumento de aforo en el Estadio Monumental para el Superclásico

Este domingo 31 de agosto, Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental.

Una de las aristas que faltaba por determinar, a solo dos días del encuentro, era el aforo permitido en Pedreros, tema por el cual los albos recibieron una muy buena noticia.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó subir el aforo de 38.000 a 42.000 personas, solo de hinchas locales, por lo que se espera que la casa del “Cacique” esté prácticamente llena.

“Se encuentran dispuestas todas las medidas necesarias de seguridad para garantizar el normal desarrollo del encuentro”, informaron las autoridades a través de un comunicado oficial.

“La Delegación Presidencial Metropolitana invita a las y los asistentes a vivir este Superclásico con responsabilidad y espíritu deportivo, contribuyendo a que la jornada se desarrolle con normalidad, cuidando el estadio y su entorno”, agregaron.