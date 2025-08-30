Marcelino Núñez tuvo su primer encuentro con los hinchas del Ipswich Town, el nuevo club que defenderá en Inglaterra. Este sábado, el chileno fue presentado en el estadio Portman Road, minutos antes del partido entre su equipo y Derby County.

El volante nacional saltó a la cancha y fue ovacionado por los fanáticos locales, según lo que se puede apreciar en el video que publicó Ipswich Town en sus redes sociales.

El ex Universidad Católica viene de recibir numerosas críticas por parte de los hinchas de su ex club, Norwich City, todo esto porque el Ipswich Town es el archirrival de los “Canarios”.

Incluso, el cubano Onel Hernández, excompañero de Marcelino Núñez en el Norwich, lanzó duras palabras contra el chileno por la “traición” que protagonizó al fichar en el cuadro azul.

“Marcelino era uno de mis buenos amigos, pero con esa decisión, no estoy seguro de querer seguir con esa amistad. Ahora juega para el rival del club del que me enamoré. Para mí, es una traición. Le dije a Marcelino: ‘Si tengo la oportunidad de jugar contra ti, te voy a destrozar’. Él lo sabe”, comentó Hernández mediante un video que publicó en su canal de YouTube.