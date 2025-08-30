Arengazo de Colo Colo deja tres detenidos por porte de arma blanca: otros dos hinchas serán sancionados por usar fuegos artificiales

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entregó detalles de los controles realizados durante el arengazo que protagonizaron los hinchas de Colo Colo el día de ayer en el Estadio Monumental.

“Hubo tres personas detenidas por porte de arma blanca en las inmediaciones del estadio. También hubo dos personas identificadas haciendo uso de fuegos artificiales, por lo cual, de inmediato se les aplica el código 102, lo que implica prohibición de ingreso al estadio”, señaló Durán este sábado.

“Adicionalmente, en los múltiples controles que se hicieron en las zonas aledañas por parte de Carabineros, entre otras cosas, se logró identificar un bus que tenía fuegos artificiales, de manera que también se requisaron dichos elementos”, agregó el delegado.

“Sin perjuicio de estas externalidades negativas, que por supuesto afortunadamente fueron muy bien controladas, en general hubo una muy buena conducta de la hinchada en este arengazo”, aseguró sobre el comportamiento de los fanáticos albos.

En la misma línea, Gonzalo Durán explicó las razones por las cuales se autorizó el aumento de aforo para el Superclásico. “Establecimos un aforo preliminar de 38.000 personas, y si se cumplían todas las condiciones organizacionales, además de un comportamiento adecuado en el arengazo, el aforo se podía ampliar a 42.000 personas. Finalmente se cumplieron esas condiciones, por ende, mañana tendremos un aforo de 42.000 personas”, sostuvo.

Por último, el delegado presidencial de la Región Metropolitana se refirió a la Supercopa que disputarán albos y azules el próximo 14 de septiembre. “La ANFP ha solicitado que se haga en el Estadio Santa Laura. Nosotros estamos en la evaluación técnica que corresponde de esa solicitud y, en cualquier caso, lo que buscamos es que sea con público”, concluyó.