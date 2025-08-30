;

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago hoy? Revisa el pronóstico para este fin de semana

La DMC también adelantó que el lunes y martes continuarán los cielos nublados.

Javiera Rivera

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago hoy? Revisa el pronóstico para este fin de semana / iiievgeniy

Las lluvias regresan a la Región Metropolitana este sábado 30 de agosto debido a una baja segregada que afecta a la zona centro-norte del país.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan chubascos débiles y aislados desde la tarde de este sábado hasta la mañana del domingo 31.

El meteorólogo Elio Brufort explicó que las precipitaciones se concentrarán en el sector oriente de Santiago, así como en zonas precordilleranas y cordilleranas. En total, se estima que caerán menos de 5 milímetros de agua.

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

De acuerdo al pronóstico, las lluvias se extenderán desde la tarde del sábado hasta primeras horas del domingo, es decir, no deberían prolongarse más allá de la mañana del 31 de agosto.

  • Sábado 30 de agosto: se registró una máxima de 13,4°C, ligeramente menor a lo esperado.
  • Domingo 31 de agosto: se prevén mínimas cercanas a 8°C y máximas en torno a los 12°C.

¿Qué viene la próxima semana?

Para el inicio de septiembre, la DMC adelantó que:

  • Lunes y martes: predominará un cielo con abundante nubosidad.
  • Miércoles: la jornada comenzará nublada y luego se despejará.
  • Las temperaturas máximas no superarán los 18°C en esos días.
ADN

