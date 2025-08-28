;

Lluvia en Santiago: Iván Torres se la juega y revela el momento exacto en que vuelven las precipitaciones a la región Metropolitana

El meteorólogo de TVN detalló cómo estará el tiempo en la capital.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: Iván Torres se la juega y revela el momento exacto en que vuelven las precipitaciones a la región Metropolitana

Según el pronóstico del tiempo, esta semana vuelve la lluvia a Santiago.

Pero ojo: el evento meteorológico no será tan intenso como aquel sistema frontal que llegó hace algunas jornadas a la región Metropolitana.

Tras varios días con calor, el meteorólogo Iván Torres dijo en 24 Horas que los efectos del nuevo frente aparecerán este viernes 29 y sábado 30 de agosto, cerrando el mes.

Para el primer día adelantó que existirán lloviznas, con 11°C como máxima y 9°C como mínima.

El día sábado (habrá) chubascos débiles en la noche, en el día no. Va a estar incluso nublado”, adelantó el especialista.

Según él, las precipitaciones serán aisladas y se concentrarán principalmente en el sector de precordillera o sectores altos de la capital.

Nada importante desde el punto de vista meteorológico en cuanto a acumulación de agua”, comentó.

Pese a que algunos modelos pronosticaron que serían tres días con caída de agua, Torres descartó que este domingo aparezcan gotas. “No le hagan caso a eso”, señaló.

De acuerdo con Alejandro Sepúlveda, periodista de Megatiempo especializado en meteorología, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad entre sábado y domingo “está rondando el 40-50% solamente”.

