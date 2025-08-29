El suroeste de China está a punto de sumar un nuevo ícono a su paisaje montañoso: el puente del Gran Cañón de Huajiang, que se convertirá en el puente más alto del mundo.

La imponente estructura colgante supera en más del doble la altura de la Torre Eiffel y promete no solo romper récords de la ingeniería moderna, sino también transformar la conectividad.

Con una extensión de 2.890 metros, un vano principal de 1.420 metros y torres de hasta 332 metros, el puente no solo ostenta la mayor altura libre bajo su calzada, sino que además figura entre los puentes colgantes más largos del mundo.

Aunque todavía no ha sido inaugurado, las pruebas de carga ya se realizaron con éxito. Por ello, se estima que la apertura al tránsito está prevista para el otoño de 2025, entre septiembre y octubre, según fuentes locales.

Una revolución para la conectividad

Más allá de su récord mundial, el puente de Huajiang marcará un antes y un después para la movilidad en Guizhou.

De acuerdo con IFL Science, lo que antes requería una hora para atravesar el cañón ahora podrá completarse en apenas 90 segundos de conducción sobre la nueva calzada panorámica.

Además, el puente de Huajiang también se convertirá en un atractivo turístico mundial. Contará con una pasarela de cristal y actividades como puenting y parapente.

Revisa las fotos:

Gran Cañón Huajiang, China / VCG Ampliar

Gran Cañón Huajiang, China / VCG Ampliar

Gran Cañón Huajiang, China / China News Service Ampliar