Metro de Santiago restablece servicio en la Línea 2 tras cierre de estación por “procedimiento de salud” / Hans Scott

Recientemente, el Metro de Santiago comunicó a través de sus redes sociales que se restableció el servicio en la Línea 2 y ya se encuentra completamente habilitada.

Cabe recordar, que a eso de las 11:00 horas, la empresa informó que la estación Santa Ana, de la Línea 2 del trazado, estaba suspendida producto de un “procedimiento de salud”.

No obstante, ahora desde Metro comunicaron en su cuenta de X que “Santa Ana #L2 retoma su funcionamiento habitual”.

Sumado a lo anterior, agregaron que la combinación entre la Línea 2 y la Línea 5 ya está habilitada. “Toda la red está disponible”, publicaron.