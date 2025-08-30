;

Metro de Santiago restablece servicio en la Línea 2 tras cierre de estación por “procedimiento de salud”

En horas de la mañana el servicio se encontraba interrumpido. Revisa acá el estado de la red.

Sebastián Escares

Metro de Santiago restablece servicio en la Línea 2 tras cierre de estación por “procedimiento de salud”

Metro de Santiago restablece servicio en la Línea 2 tras cierre de estación por “procedimiento de salud” / Hans Scott

Recientemente, el Metro de Santiago comunicó a través de sus redes sociales que se restableció el servicio en la Línea 2 y ya se encuentra completamente habilitada.

Cabe recordar, que a eso de las 11:00 horas, la empresa informó que la estación Santa Ana, de la Línea 2 del trazado, estaba suspendida producto de un “procedimiento de salud”.

No obstante, ahora desde Metro comunicaron en su cuenta de X que “Santa Ana #L2 retoma su funcionamiento habitual”.

Sumado a lo anterior, agregaron que la combinación entre la Línea 2 y la Línea 5 ya está habilitada. “Toda la red está disponible”, publicaron.

