Universidad Católica festejó este sábado su segundo triunfo en el Claro Arena, luego de imponerse por 2-1 a Cobresal en el marco de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

ADN.CL estuvo presente en el remozado recinto de San Carlos de Apoquindo y acá te contamos todo lo que no se vio por TV.

¿Las Condes o los Alpes suizos?

Entre la lluvia y el frío de la jornada, la postal en el Claro Arena tenía todo un tinte europeo, considerando la espectacular infraestructura del nuevo recinto cruzado.

Gentileza con los mineros

A diferencia del primer duelo con Unión Española, los cruzados sí habilitaron el ingreso de fanáticos de Cobresal, zona a la cual llegaron cerca de 150 adherentes del elenco minero.

Se adaptan al frío

Los entrenadores de ambos elencos lucieron guantes para capear las bajas temperaturas en el partido, mientras que 8 de los 11 de la UC usaron camiseta manga larga. En cambio, solo 3 de Cobresal se abrigaron algo más durante el duelo.

Llegó el primer gol de visitante en el Claro Arena

Cobresal supo leer las debilidades cruzadas y buscó los espacios a trazos largos con gran precisión. Así las cosas, Diego Coelho fue gran protagonista, propiciando un penal por mano que luego se desestimó vía VAR y posteriormente se las arregló para batir a Bernedo con un tiro cruzado, anotando el primer tanto de un elenco forastero en el remozado recinto.

Homenaje a Rodrigo Astudillo

Quien es uno de los principales integrantes del área formativa de la UC recibió una camiseta enmarcada en agradecimiento a su labor en el club, recibiendo el aplauso de los hinchas en el entretiempo.

Gary Medel se baja

Al cierre del primer tiempo, el “Pitbull” pidió cambio por molestias físicas, con lo que la UC sumó otra baja sensible, considerando que Fernando Zampedri finalmente no llegó a este compromiso. Alfred Canales ingresó en su reemplazo durante el complemento.

Gente indolente al frío

Aunque la gran mayoría de los fanáticos que arribaron a la cancha aparecieron bien abrigadas, en la tribuna Prieto Bajo, un hincha de la UC alentó a torso desnudo pese a las bajas temperaturas.

La UC revivió en el segundo tiempo

Con un Cuevas mucho más activo en ataque y bien apoyado por Canales y Jhojan Valencia, los cruzados aprovecharon el haber encontrado rápido el empate con una palomita de Ampuero y se generaron varias ocasiones, fundamentalmente por el costado derecho de su ataque.

Coelho dilapida un gol increíble

El atacante uruguayo de Cobresal definió en solitario tras un gran contragolpe que cerró Barrera con un centro rasante, pero el charrúa terminó rematando a la zona donde estaba Bernedo, en posición inmejorable, para lamento de los albinaranjas.

La suerte favoreció al local

Tras el tanto perdido por Coelho, la UC encontró la ventaja en un autogol de Tiznado luego de una arremetida de Valencia. Luego de eso, en el forastero terminaron recriminándose entre sí dos compañeros de equipo, el portero Jorge Pinos y el volante Jorge Henríquez.

Ambiente caldeado al cierre

Desde la banca de la UC tiraron una botella cuando jugaba Cobresal, generando críticas entre ambas bancas que llevó a qué Piero Maza expulsara al ayudante técnico de la UC y al preparador de arqueros de Cobresal.