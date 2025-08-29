Colo Colo ha vivido un 2025 para el olvido, justo en el año en que debía celebrar con grandeza su centenario.

El bajo rendimiento, tanto deportivo como institucional, ha empañado lo que se esperaba fuese una temporada de festejos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el club lanzara distintas camisetas de futbol.

A las tradicionales indumentarias de local y visita, se sumó la polera especial por los 100 años, la cual fue utilizada en el trágico duelo ante Fortaleza, donde dos hinchas del “Cacique” fallecieron a las afueras del Estadio Monumental.

Ahora, en redes sociales circula un video con lo que podría ser la tercera equipación de Colo Colo para este 2025, registro que rápidamente se viralizó.

La camiseta filtrada presenta tres colores predominantes: rojo, azul y delgadas líneas blancas. Se trataría de un homenaje a la histórica indumentaria utilizada por el plantel albo de 1986, que se consagró campeón del Campeonato Nacional tras vencer a Palestino en un partido de definición, luego de igualar con 48 puntos en la tabla.