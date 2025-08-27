Marcelino Núñez tendría todo listo para fichar por el clásico rival de Norwich City en un millonario traspaso
Ipswich Town, recién descendido de la Premier League, desembolsaría un gran monto por el volante chileno.
Marcelino Núñez se ha ganado el cariño de los hinchas del Norwich City durante las temporadas que ha defendido la camiseta de los “Canarios”, pero ese afecto podría desvanecerse muy pronto.
Según informó el periodista inglés John Percy, el exUniversidad Católica tendría todo acordado para dejar su actual equipo y fichar por el Ipswich Town, clásico rival del Norwich.
La operación estaría tasada en 10 millones de libras, más otros 2,5 millones en variables, lo que representaría un importante ingreso para el conjunto amarillo, considerando que al chileno solo le quedaba un año de contrato.
Lo que realmente encendió la furia de los hinchas fue que el propio Marcelino habría presionado para concretar el traspaso, llegando incluso a rechazar dos propuestas de renovación.
De no surgir ningún contratiempo, el seleccionado nacional partirá a uno de los recientes descendidos desde la Premier League, que además asoma como uno de los principales candidatos al ascenso inmediato a la máxima categoría del fútbol inglés.