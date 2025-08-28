En 2016, la historia del exdelantero nacional Juan Carlos Madrid dio un vuelco total en su historia tras retirarse del fútbol.

Quien inició su carrera en Deportes Temuco y que tuvo destacados pasos por la UC y Cobreloa, siendo campeón de Primera División con los loínos en los torneos de Apertura y Clausura 2003, buscó un rumbo lejos de las canchas en su año de retiro, el 2006.

“Me fui a El Salvador, al volver la idea era seguir en Temuco, pero el técnico no contó conmigo y me dediqué a terminar una carrera que había empezado el año pasado. Me dediqué a la kinesiología por 7, 8 años”, recordó el “Gato” en diálogo con ADN Deportes, repasando la decisión que tomó hace 9 años de dejar el país.

“Había ganado mucho terreno el fútbol en Estados Unidos. En Atlanta no había equipo profesional hasta que se creó el Atlanta United, fue un boom muy fuerte cuando salieron campeones al segundo año. La decisión de irme allá fue por recomenzar algunas etapas que eran complicadas acá en Chile”, aseguró, destacando su rol formativo en el gigante norteamericano.

“En Estados Unidos volví al fútbol. Hice los cursos de entrenador, saqué la licencia B y A, me faltó solo la profesional”, enfatizó Juan Carlos Madrid.

Cedido Ampliar

Sin embargo, sus 9 años de estadía en Estados Unidos se vieron abruptamente terminados, al punto de tener que volver a Chile este mes ante el cambio en las políticas migratorias tras el regreso al poder de Donald Trump.

“Fue bastante complicado, una mala sorpresa. Hicimos trámites de tres formas distintas para llegar a la “Green Card”. Optamos por una visa que tarda entre dos a tres años. Me llegó la visa de trabajo, pero después encontraron que teníamos que justificar más cosas", remarcó el exatacante.

“Hace tres meses nos llegó la respuesta que fue negativa e involucraba la no renovación de la visa de trabajo. Tenía dos opciones: irme o apelar. Apelamos, pero no incluyeron a toda mi familia. Me podría haber quedado, pero mi familia no podía continuar, por lo que optamos por volver”, dijo Juan Carlos Madrid, que ahora busca hacerse un espacio en el fútbol chileno.

“Me abrieron la puerta de par en par en Universidad Católica. Estoy en una pasantía, nutriéndome de la metodología de trabajo. Yo en Estados Unidos estaba en una academia que no tenía nada de exigencia de resultados y acá es todo competitivo, la visión de todo es distinta y agradezco vivir esta experiencia. Quiero darme estos meses para nutrirme”, remarcó el exdelantero, reconociendo que no descarta volver a Estados Unidos.

“Dejamos las puertas abiertas en varios lugares tanto en el fútbol como en otros aspectos. Es analizar qué puede pasar de acá a un año, ver cómo nos trata Chile. Si no, volver y aprovechar las oportunidades que la gente que nos dio el trabajo nos está ofreciendo nuevamente”, cerró Juan Carlos Madrid en ADN Deportes.