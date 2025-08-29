;

Tribunal absuelve a carabinero acusado de torturas durante protestas del estallido social en San Pedro de la Paz

El uniformado cumplió arresto domiciliario nocturno mientras Fiscalía, INDH y CDE pedían penas de hasta siete años por los hechos.

Martín Neut

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción absolvió al cabo segundo de Carabineros, Eduardo Machuca Alarcón, acusado de torturas durante las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 en San Pedro de la Paz.

La decisión acogió la defensa presentada por la Defensoría Penal Pública.

Revisa también:

ADN

La abogada Leslie Concha afirmó que “no había participación de nuestro representado, ya que él solo intervino en la detención de la persona que lo acusaba, pero en ningún caso lo agredió”.

Concha agregó que Machuca “sostuvo su inocencia desde un principio, lo que incluso lo llevó a rechazar un procedimiento abreviado que le habría permitido optar a una pena de 61 días con remisión condicional, pero implicaba aceptar expresamente los hechos de tortura”.

El acusado cumplió más de dos años con arresto domiciliario nocturno, mientras que el Ministerio Público y el INDH solicitaban penas superiores a siete años de cárcel.

Los hechos se remontan a la madrugada del 22 de octubre de 2019, cuando Machuca participó únicamente en la detención y traslado de un manifestante que disparó contra la comisaría, sin contacto posterior con él.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad