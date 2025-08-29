Tribunal absuelve a carabinero acusado de torturas durante protestas del estallido social en San Pedro de la Paz

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción absolvió al cabo segundo de Carabineros, Eduardo Machuca Alarcón, acusado de torturas durante las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 en San Pedro de la Paz.

La decisión acogió la defensa presentada por la Defensoría Penal Pública.

La abogada Leslie Concha afirmó que “no había participación de nuestro representado, ya que él solo intervino en la detención de la persona que lo acusaba, pero en ningún caso lo agredió”.

Concha agregó que Machuca “sostuvo su inocencia desde un principio, lo que incluso lo llevó a rechazar un procedimiento abreviado que le habría permitido optar a una pena de 61 días con remisión condicional, pero implicaba aceptar expresamente los hechos de tortura”.

El acusado cumplió más de dos años con arresto domiciliario nocturno, mientras que el Ministerio Público y el INDH solicitaban penas superiores a siete años de cárcel.

Los hechos se remontan a la madrugada del 22 de octubre de 2019, cuando Machuca participó únicamente en la detención y traslado de un manifestante que disparó contra la comisaría, sin contacto posterior con él.