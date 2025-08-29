Carmona ante posible inhabilitación de Daniel Jadue para su candidatura como diputado: “Voy a dar hasta el último recurso para defenderla”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró este viernes que respaldará la candidatura de Daniel Jadue al distrito 9 hasta el último recurso legal, frente a la eventual inhabilitación derivada de acusaciones en su contra.

“Voy a vivir hasta el último segundo y hasta el último recurso, desde el punto de vista jurídico, lo que sea defender esa candidatura”, afirmó Carmona.

El dirigente explicó que hace tiempo solicitó una reunión con el fiscal nacional para aclarar presuntas presiones a testigos en el caso de Jadue.

Según Carmona, su intención era: “Quiero preguntarle al fiscal si eso es la normalidad, si así funciona esto (...) porque si no podría parecer que aquí hay un acoso persistente, perseverante, que tiene por fin afectar la candidatura de Daniel Jadue”.

Carmona destacó que su foco está en fortalecer al Partido Comunista y en asegurar que las acciones legales se manejen con transparencia: “No tengo ningún problema idea contra idea. Y no tengo ningún problema en que idea contra idea suponga el respeto por las personas”.