;

Lautaro Carmona por polémica con Jara: “No la he perjudicado en absoluto (...) me la he jugado por completo”

El presidente del PC declaró tras sus críticas a Mario Marcel, las que provocaron una dura respuesta desde el oficialismo, incluyendo a la candidata del sector.

Martín Neut

Diana Copa

Lautaro Carmona por polémica con Jara: &quot;No la he perjudicado en absoluto (...) me la he jugado por completo&quot;

Lautaro Carmona por polémica con Jara: "No la he perjudicado en absoluto (...) me la he jugado por completo"

05:45

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió este viernes a la polémica por su relación con la candidatura de Jeannette Jara y a sus críticas previas al ministro Mario Marcel, en medio de cuestionamientos que apuntan a posibles tensiones internas.

Carmona destacó la participación activa de su partido en la campaña de la ministra y reafirmó su respaldo total: “No le he perjudicado en absoluto, me la he jugado por completo y creo que el lugar que tiene la campaña es cumpliendo lo que el partido acordó”.

Revisa también:

ADN

Además, explicó que el PC ha estado presente en todos los puntos de la gira de Jara, “entusiasta, creativo, comprometido, en buen tono, unitario, y eso ¿quién lo dirige? El Partido Comunista”. Carmona aseguró estar “al pie del cañón” en la candidatura de Jeannette Jara.

“No es lo que me mueve”

Sobre sus críticas a Mario Marcel, Carmona sostuvo que se trató de “una anécdota que no está dentro del cuadro que quiere construir” y pidió que las diferencias se resuelvan “con altura de mira, con respeto entre las partes, que somos gente que lleva un tiempo largo en la política”.

El dirigente también abordó comentarios de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien sugirió que se podrían guardar ciertas declaraciones, y relativizó la polémica: “No es mi tema, no es lo que me mueve todos los días”.

Carmona cerró insistiendo en que su prioridad es fortalecer el Partido Comunista y mantener la unidad política, dejando de lado polémicas menores.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad