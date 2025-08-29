Lautaro Carmona por polémica con Jara: "No la he perjudicado en absoluto (...) me la he jugado por completo"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió este viernes a la polémica por su relación con la candidatura de Jeannette Jara y a sus críticas previas al ministro Mario Marcel, en medio de cuestionamientos que apuntan a posibles tensiones internas.

Carmona destacó la participación activa de su partido en la campaña de la ministra y reafirmó su respaldo total: “No le he perjudicado en absoluto, me la he jugado por completo y creo que el lugar que tiene la campaña es cumpliendo lo que el partido acordó”.

Además, explicó que el PC ha estado presente en todos los puntos de la gira de Jara, “entusiasta, creativo, comprometido, en buen tono, unitario, y eso ¿quién lo dirige? El Partido Comunista”. Carmona aseguró estar “al pie del cañón” en la candidatura de Jeannette Jara.

“No es lo que me mueve”

Sobre sus críticas a Mario Marcel, Carmona sostuvo que se trató de “una anécdota que no está dentro del cuadro que quiere construir” y pidió que las diferencias se resuelvan “con altura de mira, con respeto entre las partes, que somos gente que lleva un tiempo largo en la política”.

El dirigente también abordó comentarios de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien sugirió que se podrían guardar ciertas declaraciones, y relativizó la polémica: “No es mi tema, no es lo que me mueve todos los días”.

Carmona cerró insistiendo en que su prioridad es fortalecer el Partido Comunista y mantener la unidad política, dejando de lado polémicas menores.