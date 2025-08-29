Por muerte de soldado en Pozo Almonte: Suprema confirma condena contra suboficial del Ejército

La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a un excabo segundo del Ejército a 5 años de presidio por el delito de maltrato con resultado de muerte, ocurrido en el Campo Militar de Pozo Almonte.

Según lo establecido por la justicia, los hechos se produjeron el sábado 29 de julio de 2017, entre las 17:00 y 19:00 horas, dentro del pabellón de suboficiales del campo militar.

Aquella jornada, Mauricio Cristóbal Jara Pantoja (Q.E.P.D.), bajo efectos del alcohol, solicitó ingresar a una actividad que realizaban otros suboficiales, pero se le negó el acceso, lo que derivó en una discusión que terminó en agresión física.

El condenado, identificado como Alejandro Vera Gallardo, propinó una patada en el rostro de Jara Pantoja, quien quedó inconsciente. A pesar de que fue trasladado a su habitación, el soldado falleció la mañana siguiente.

Recurso rechazado por la Corte Suprema

El máximo tribunal descartó un recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la justicia militar, señalando que no existía infracción en la calificación de los hechos ni errores en la aplicación de las normas.

Sin embargo, en el fallo, la Segunda Sala de la Corte Suprema indicó: “Dicha causal, por sí misma, no permite la modificación del factum establecido por los sentenciadores del grado… lo cual no se ha verificado en la especie”.

La resolución de la Corte Suprema reafirma la responsabilidad del suboficial y establece un precedente sobre la obligación de los mandos de mantener un trato adecuado hacia los inferiores.