Brutal golpiza a apoderado frente a colegio en Puerto Montt quedó registrada en las cámaras
El conflicto habría comenzado tras un leve roce entre sus autos.
Una violenta pelea ocurrió a las afueras de un colegio en Puerto Montt, cuando un apoderado fue brutalmente agredido por otro hombre tras un “topón” entre sus vehículos.
El hecho se registró el pasado martes, cuando el agresor, según BioBioChile, descendió de su automóvil y golpeó repetidamente en el rostro al afectado, dejándolo inconsciente.
El registro, captado por las cámaras de seguridad, muestra cómo la víctima cae al suelo, mientras el agresor continúa golpeándolo, llegando incluso a arrastrarlo por la calle.
Testigos relataron la escena
Al respecto, los vecinos del sector relataron que el conflicto comenzó tras un leve roce entre los autos y que no había causado daños.
Los automovilistas presentes impidieron que el agresor se retirara del lugar hasta la llegada de Carabineros, quienes detuvieron al sujeto mientras su acompañante escapó con el vehículo.
El agresor quedó arrestado, pero posteriormente fue liberado a la espera de ser citado por la Fiscalía para declarar. La víctima, por su parte, está recibiendo apoyo de la comunidad escolar.