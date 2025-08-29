Corte Suprema ordena investigar reunión entre fiscal nacional con Hermosilla y Chadwick por eventual infracción a Ley de Lobby

La Corte Suprema ordenó que la Fiscalía Nacional acoja la denuncia de diputados por infracción a la ley de lobby tras una reunión que sostuvo Ángel Valencia con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Los diputados Luis Cuello y Boris Barrera, ambos del Partido Comunista, habían pedido investigar esta cita, pero fue rechazado por el fiscal nacional subrogante.

Desde el Ministerio Público argumentaron su negativa apuntando a que los hechos relatados no correspondían ser registrados bajo dicha norma.

Por lo mismo, los parlamentarios interpusieron este recurso señalando que el rechazo era arbitrario, ya que no se había seguido el procedimiento legal previsto, ni correspondía que un subordinado del propio Fiscal Nacional decidiera sobre una acusación que lo involucraba directamente.

Ahora, con este mandato del máximo tribunal del país, el Ministerio Público deberá indagar si hubo o no alguna infección a la ley de Lobby.

“El Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano por medio del Fiscal Nacional subrogante la denuncia de los actores presentada contra el Fiscal Nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley”, se lee en el fallo.