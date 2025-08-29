;

“Para la gente tan copuchenta...”: DJ Isi Glock aclara principal duda que mantenía preocupado a Karol Lucero

En medio del escándalo que se originó tras revelar que mantuvo un encuentro sexual con Karol Lucero, Ilaisa Henríquez abordó su supuesto embarazo.

Ruth Cárcamo

"Para la gente tan copuchenta...": DJ Isi Glock aclara principal duda que mantenía preocupado a Karol Lucero

En Zona de Estrella, Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock, puso fin a una de las principales dudas que había desde que reveló que tuvo relaciones sexuales sin protección con Karol Lucero.

Cabe recordar que en Primer Plano afirmó que se realizó distintos test de embarazo, donde uno de ellos había resultado positivo, pero –para asegurarse– decidió esperar el resultado de un examen de sangre.

La exfuncionaria de Carabineros finalmente terminó con la incertidumbre que mantenía preocupado a Karol Lucero y a su entorno cercano.

“Para la gente tan copuchenta...”

“Yo ya publiqué en mis redes sociales, en mi canal de difusión, que no estoy embarazada, para la gente tan copuchenta que quiere saber, no hay nada, relájense”, aseguró.

También la DJ descartó cualquier intención de tener un hijo con Karol Lucero. “Mucha gente decía que yo quería un hijo, pero ¿qué beneficio voy a sacar yo de eso? Si no hay ni plata, ni nada, yo traigo problemas y sería hijo del bullying”, finalizó.

