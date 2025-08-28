“Un hermano mayor increíble”: Alison Mandel y Pedro Ruminot detallan la emotiva reacción de su hijo tras adoptar a niña

Una emotiva noticia compartieron los comediantes Alison Mandel y Pedro Ruminot, quienes confirmaron que su proceso de adopción llegó a buen término tras más de cuatro años de espera.

La pareja presentó públicamente a Mila, la pequeña que ahora forma parte de su hogar junto a Baltazar, su hijo biológico de cinco años.

“Después de 4 años y medio de un proceso larguísimo de adopción, por fin hace un tiempo recibimos el llamado más esperado por nosotros. Hace exactos 3 meses supimos que éramos padres de Mila nuestra pequeña hermosa, sonriente y regalona”, escribieron.

“No podemos estar más agradecidos de la vida bonita y que finalmente este proceso terminó de la mejor forma posible. Nuestra familia finalmente está completa y la casa se llenó de aún más colores y amor”, añadieron.

Sobre la reacción de su hijo mayor, señalaron: “Baltazar es un hermano mayor increíble que explica y entiende mejor que todos lo que significa la adopción y cuenta con tanto orgullo que al fin tiene a su hermana, a quien esperó con dibujos de Spiderman (su única condición es que su hermana fuera fan de Spiderman)”.

Finalmente, Alison Mandel y Pedro Ruminot expresaron: “Todos esperábamos ansiosos la llegada de una niña a este hogar, y así fue como la vida nos cumplió nuestro deseo”.

“Ya llevamos 3 meses disfrutando de nuestra ajolote, de su sonrisa al despertar, de sus alegatos cuando se acaba el día, de las pestañas más hermosas que hemos podido conocer y de la niña más linda del mundo”, concluyeron.