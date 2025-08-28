;

FOTO. “Un hermano mayor increíble”: Alison Mandel y Pedro Ruminot detallan la emotiva reacción de su hijo tras adoptar a niña

La pareja de humoristas ya eran padres de Baltazar, un niño de cinco años.

Alejandro Basulto

“Un hermano mayor increíble”: Alison Mandel y Pedro Ruminot detallan la emotiva reacción de su hijo tras adoptar a niña

Una emotiva noticia compartieron los comediantes Alison Mandel y Pedro Ruminot, quienes confirmaron que su proceso de adopción llegó a buen término tras más de cuatro años de espera.

La pareja presentó públicamente a Mila, la pequeña que ahora forma parte de su hogar junto a Baltazar, su hijo biológico de cinco años.

“Después de 4 años y medio de un proceso larguísimo de adopción, por fin hace un tiempo recibimos el llamado más esperado por nosotros. Hace exactos 3 meses supimos que éramos padres de Mila nuestra pequeña hermosa, sonriente y regalona”, escribieron.

Revisa también:

ADN

“No podemos estar más agradecidos de la vida bonita y que finalmente este proceso terminó de la mejor forma posible. Nuestra familia finalmente está completa y la casa se llenó de aún más colores y amor”, añadieron.

Sobre la reacción de su hijo mayor, señalaron: “Baltazar es un hermano mayor increíble que explica y entiende mejor que todos lo que significa la adopción y cuenta con tanto orgullo que al fin tiene a su hermana, a quien esperó con dibujos de Spiderman (su única condición es que su hermana fuera fan de Spiderman)”.

Finalmente, Alison Mandel y Pedro Ruminot expresaron: “Todos esperábamos ansiosos la llegada de una niña a este hogar, y así fue como la vida nos cumplió nuestro deseo”.

Ya llevamos 3 meses disfrutando de nuestra ajolote, de su sonrisa al despertar, de sus alegatos cuando se acaba el día, de las pestañas más hermosas que hemos podido conocer y de la niña más linda del mundo”, concluyeron.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad