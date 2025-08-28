“Tu hate es mi visualización”: DJ Isi Glock desafía a las redes sociales con cuestionada frase en medio de polémica con Karol Lucero

En Hay que decirlo, Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock, se refirió a las críticas y ataques que ha recibido desde que reveló que Karol Lucero le fue infiel a Fran Virgilio con ella, visitando a raíz de esta situación varios programas de farándula.

“La verdad es que no me parece el tema del hater, los malos comentarios, pero más allá no me afecta la verdad”, comentó al inicio.

No obstante, la exfuncionaria de Carabineros afirmó que “obviamente, lo que sí me afecta es el tema de los golpes. Porque ahí pasamos a un punto mucho más serio".

“Pero que amenacen, que me digan que soy tal cosa... Esa gente no vive conmigo”, añadió.

Ilaisa Henríquez denunció que desconocidos han ido a amedrentarla en su edificio

Al ser consultada por lo más complejo entre tantos ataques, Ilaisa Henríquez confesó: “Soy DJ, entonces me han dicho ‘vamos a ir a tu evento, vamos a ir en patota y te vamos a sacar la mugre’. El tema de la amenaza de ya llegar a los golpes o amenazas de que me van a esperar afuera de mi departamento, eso ya me entra a preocupar”.

Incluso aseguró: “Han llegado a mi departamento. A mí me han llamado de conserjería diciéndome ‘oye, hay gente afuera’, y yo obviamente he tomado los resguardos (...) Han preguntado por mí, quieren subir el departamento, han mandado foto de la gente que está afuera y yo no las conozco (...) Han sobrepasado un límite”.

Respecto a los mensajes de odio en internet, la artista dijo: “Lo escribí una vez en mi Instagram, lo dije: ‘Tu hate es mi visualización’. Mientras más hate, mi alcance y mi algoritmo suben más. Entonces, a mí no me va ni me viene que me escriban”.

Finalmente, subrayó que su vida no depende de las críticas: “No vivo con ellos, no vivo con los haters. No me mantienen, no me dan de comer, no me vienen a hacer el aseo. Entonces, el único beneficio de los haters para mí son las visualizaciones”.