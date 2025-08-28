;

VIDEO. “Tu hate es mi visualización”: DJ Isi Glock desafía a las redes sociales con cuestionada frase en medio de polémica con Karol Lucero

Ilaisa Henríquez, quien también fue funcionaria de Carabineros, además reveló que ha sido blanco de amenazas tras su affaire con el exintegrante de “Yingo”.

Alejandro Basulto

“Tu hate es mi visualización”: DJ Isi Glock desafía a las redes sociales con cuestionada frase en medio de polémica con Karol Lucero

En Hay que decirlo, Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock, se refirió a las críticas y ataques que ha recibido desde que reveló que Karol Lucero le fue infiel a Fran Virgilio con ella, visitando a raíz de esta situación varios programas de farándula.

La verdad es que no me parece el tema del hater, los malos comentarios, pero más allá no me afecta la verdad”, comentó al inicio.

No obstante, la exfuncionaria de Carabineros afirmó que “obviamente, lo que sí me afecta es el tema de los golpes. Porque ahí pasamos a un punto mucho más serio".

Revisa también:

ADN

“Pero que amenacen, que me digan que soy tal cosa... Esa gente no vive conmigo”, añadió.

Ilaisa Henríquez denunció que desconocidos han ido a amedrentarla en su edificio

Al ser consultada por lo más complejo entre tantos ataques, Ilaisa Henríquez confesó: “Soy DJ, entonces me han dicho ‘vamos a ir a tu evento, vamos a ir en patota y te vamos a sacar la mugre’. El tema de la amenaza de ya llegar a los golpes o amenazas de que me van a esperar afuera de mi departamento, eso ya me entra a preocupar”.

Incluso aseguró: “Han llegado a mi departamento. A mí me han llamado de conserjería diciéndome ‘oye, hay gente afuera’, y yo obviamente he tomado los resguardos (...) Han preguntado por mí, quieren subir el departamento, han mandado foto de la gente que está afuera y yo no las conozco (...) Han sobrepasado un límite”.

Respecto a los mensajes de odio en internet, la artista dijo: “Lo escribí una vez en mi Instagram, lo dije: ‘Tu hate es mi visualización’. Mientras más hate, mi alcance y mi algoritmo suben más. Entonces, a mí no me va ni me viene que me escriban”.

Finalmente, subrayó que su vida no depende de las críticas: “No vivo con ellos, no vivo con los haters. No me mantienen, no me dan de comer, no me vienen a hacer el aseo. Entonces, el único beneficio de los haters para mí son las visualizaciones”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad