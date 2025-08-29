Sufre Carlo Ancelotti: Brasil suma tres bajas para el duelo contra Chile por Eliminatorias

La selección chilena, ya sin opciones de clasificar al Mundial 2026, deberá disputar las últimas dos fechas de las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay.

La Roja, dirigida momentáneamente por Nicolás Córdova, enfrentará primero a la “Canarinha” este jueves 4 de septiembre en el Maracaná, partido para el cual Carlo Ancelotti ha sufrido sensibles bajas.

La más importante es la de Joelinton, volante del Newcastle que en su último partido de Premier League ante el Liverpool tuvo que abandonar la cancha. En su reemplazo, el DT italiano citó a Jean Lucas, del Bahía.

Otro que se cayó de la nómina fue el experimentado lateral del Flamengo, Alex Sandro, quien de momento no ha sido reemplazado por nadie.

Por último, este viernes se confirmó la lesión de Vanderson, defensor del Mónaco que se perfilaba como titular ante Chile. Para suplir esta baja, Ancelotti optó por convocar a Vitinho, lateral del Botafogo.