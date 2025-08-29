;

Sufre Carlo Ancelotti: Brasil suma tres bajas para el duelo contra Chile por Eliminatorias

Dos de los tres lesionados son figuras del fútbol europeo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Wagner Meier

La selección chilena, ya sin opciones de clasificar al Mundial 2026, deberá disputar las últimas dos fechas de las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay.

La Roja, dirigida momentáneamente por Nicolás Córdova, enfrentará primero a la “Canarinha” este jueves 4 de septiembre en el Maracaná, partido para el cual Carlo Ancelotti ha sufrido sensibles bajas.

Revisa también:

ADN

La más importante es la de Joelinton, volante del Newcastle que en su último partido de Premier League ante el Liverpool tuvo que abandonar la cancha. En su reemplazo, el DT italiano citó a Jean Lucas, del Bahía.

Otro que se cayó de la nómina fue el experimentado lateral del Flamengo, Alex Sandro, quien de momento no ha sido reemplazado por nadie.

Por último, este viernes se confirmó la lesión de Vanderson, defensor del Mónaco que se perfilaba como titular ante Chile. Para suplir esta baja, Ancelotti optó por convocar a Vitinho, lateral del Botafogo.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad