ANFP inicia negociaciones con TNT Sports para saldar millonaria deuda: evalúan crear un tercer torneo en 2026

Según información de ADN Deportes, la comisión encargada del ente rector del fútbol chileno sostuvo su primera reunión con personeros del canal televisivo.

Bastián Lizama

Eduardo Figueroa

Agencia Uno

Agencia Uno

Hace casi un mes, la ANFP sufrió un nuevo revés judicial, luego de que la Corte de Apelaciones ratificara que el ente rector del fútbol chileno deberá pagar una multa que asciende a más de 34 mil millones de pesos, debido a una demanda presentada por la televisora Warner, propietaria del extinto CDF (hoy TNT Sports).

El fallo supuso un duro golpe económico para el organismo presidido por Pablo Milad, que se verá obligado a pagar la cuantiosa cifra y, desde hace varias semanas, comenzó a idear un plan con tal de pagar la millonaria deuda.

Tal como adelantó ADN Deportes, personeros del canal se reunieron este viernes con integrantes de la comisión encargada de la ANFP, instancia en la que se discutieron los primeros puntos del acuerdo que intentan alcanzar ambas partes para evitar las mermas económicas para los clubes.

Justamente, una de las aristas más importantes de la discusión fue el descuento mensual que se le aplicará a los equipos de Primera División y Primera B de sus contratos con TNT Sports.

Al respecto, se acordó que no habrá descuentos en septiembre y se dio un mes más para negociar la posibilidad de que la resta de dineros sea desde enero de 2026.

Respecto a los campeonatos del 2026, se planteó la permanencia de un torneo largo, una Copa Chile y una nueva Copa de la Liga. Esta última competencia tendría como premio para el campeón ser el Chile 3 de la Copa Libertadores 2027.

Como consecuencia de este nuevo torneo, se le restaría al Campeonato Nacional un cupo de clasificación a competencias internacionales. Cabe consignar que estas propuestas que debe ser aceptadas tanto por el canal como por el Consejo de Presidentes. Mientras tanto, se fijó una nueva reunión para la próxima semana.

