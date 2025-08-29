Una explosión controlada sorprendió la tarde del jueves a los vecinos del pasaje Chorrillos, en Melipilla.

Efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros utilizaron explosivos y un vehículo blindado Renault Sherpa Light para ingresar a una casa narco de más de 200 metros cuadrados.

La misma vivienda estaba fortificada con puertas de acero y un sistema de televigilancia, que funcionaba como centro de acopio y elaboración de drogas.

La irrupción se produjo por el tercer piso, minutos antes de que los ocupantes destruyeran evidencia en un incinerador improvisado.

Renault Sherpa Light

El operativo, que incluyó el allanamiento de 18 domicilios, dejó siete personas detenidas. El teniente coronel Víctor Arias, a cargo del procedimiento, describió la propiedad como “una casa jaula, una verdadera fortaleza”, con ocho puertas blindadas y ventanas protegidas.

Según explicó, la rapidez fue clave: “Tuvimos que apoyarnos en nuestra unidad con capacidades antiterroristas, lo que nos permitió entrar antes de que los delincuentes quemaran la droga y otras pruebas”.

Arias destacó también el rol del Sherpa Light, un vehículo militar de 11 toneladas y más de $100 millones, preparado para resistir armamento de guerra y explosivos.