VIDEO. Metro de Santiago restablece por completo Línea 1 tras interrupción por persona en la vía

Interrupción parcial obligó a suspender tramos y combinaciones por cerca de 100 minutos.

Martín Neut

Metro

Metro / Diego Martin

El Metro de Santiago restableció la operación completa de la Línea 1 a las 21:47 horas, tras una interrupción provocada por una persona en la vía.

El servicio había funcionado parcialmente entre San Pablo – Baquedano y Tobalaba – Los Dominicos, y la combinación en Los Leones quedó suspendida.

Se trata del tercer incidente en tres días, ya que ayer y anteayer también se registraron interrupciones por personas en las vías.

Desde el Metro llamaron a respetar las normas de seguridad para evitar nuevos cortes.

