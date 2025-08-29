El Metro de Santiago restableció la operación completa de la Línea 1 a las 21:47 horas, tras una interrupción provocada por una persona en la vía.

El servicio había funcionado parcialmente entre San Pablo – Baquedano y Tobalaba – Los Dominicos, y la combinación en Los Leones quedó suspendida.

21:47 hrs. Desde este momento se restablece el servicio en #L1.



✅️ Toda la red disponible. https://t.co/ifGhAJhK4u — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 30, 2025

Se trata del tercer incidente en tres días, ya que ayer y anteayer también se registraron interrupciones por personas en las vías.

Desde el Metro llamaron a respetar las normas de seguridad para evitar nuevos cortes.