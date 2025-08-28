Megaoperativo en Melipilla: 7 detenidos y 18 casas allanadas por microtráfico

Al menos siete personas fueron detenidas en Melipilla durante un amplio operativo antidrogas de Carabineros, en el que se allanaron de forma simultánea 18 inmuebles vinculados a una investigación por microtráfico dirigida por la Fiscalía local. En la intervención participaron más de 200 funcionarios de distintas unidades, entre ellas el OS-7, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), la Sección de Drones, Control de Orden Público y personal territorial.

Según informó la capitán Belén Galaz, del OS-7, la pesquisa conjunta con la Fiscalía permitió acreditar actividad de venta de droga a pequeña escala en los 18 domicilios investigados. Con esos antecedentes, el Ministerio Público gestionó órdenes judiciales de ingreso y registro para todos los inmuebles, lo que habilitó la ejecución del operativo durante la jornada.

Como resultado de los registros se incautó un arma de fuego, abundante munición y diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina. Todo el material quedó bajo custodia para peritajes, con el fin de establecer cantidad, pureza y posible trazabilidad dentro de la cadena de distribución local.

Debido a la complejidad de algunos accesos, personal del GOPE debió derribar ocho puertas metálicas que protegían recintos utilizados para el acopio y la comercialización de drogas. Carabineros destacó que esta medida fue necesaria para asegurar el ingreso seguro de los equipos y preservar evidencia relevante para la causa.

El jefe de la Prefectura Santiago Costa, coronel Jorge Hidalgo, señaló que el procedimiento “concluye un trabajo metódico y sistemático” iniciado a partir de inquietudes de vecinos de la comuna, canalizadas por la alcaldesa Paula Gárate en una reunión con el general director Marcelo Araya. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y serán sometidos a control de detención este viernes.