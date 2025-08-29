Corte ordena a instituto de inglés detener llamadas a exalumna tras detectar hostigamiento de cobranza: “Pueden hacerlo, pero hay un límite”

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por Daniela, de 29 años, tras sufrir hostigamiento por parte de un instituto de inglés al que debía cuotas impagas.

Según el fallo, la escuela envió “reiteradas comunicaciones consistentes en correos electrónicos, mensajes de Whatsapp y de texto (…) lo que indudablemente constituye un hostigamiento que excede los márgenes de la norma legal y afecta la salud psíquica”.

Daniela, quien interrumpió su curso debido a una enfermedad, recibió llamadas y mensajes diarios incluso los fines de semana.

Víctor Espinoza, su abogado, explicó a LUN que “las empresas pueden cobrar, pero hay un límite, sobre todo cuando te llaman varias veces al día, los fines de semana y recibes correos electrónicos diariamente”.

Ordenan al instituto cesar las llamadas

El abogado y académico Neftalí Carabantes detalló que el hostigamiento ocurre “cuando hay llamadas reiteradas, fuera del horario permitido (…) o cuando se ejerce un medio de presión psicológica que busca avergonzar o atemorizar al deudor”.

La Corte determinó que, tras iniciar un proceso judicial de cobranza, las comunicaciones deben canalizarse únicamente por vía judicial, y ordenó al instituto cesar las llamadas y mensajes indebidos.