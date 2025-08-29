;

Corte ordena a instituto de inglés detener llamadas a exalumna tras detectar hostigamiento de cobranza: “Pueden hacerlo, pero hay un límite”

La sentencia determinó que la insistencia en llamados y mensajes superó lo permitido en la ley, afectando la salud mental y privacidad de la joven.

Martín Neut

Crop image, Selective focus young woman holding smartphone in hand and her friend touch on display of mobile phone while relax in living room together

Crop image, Selective focus young woman holding smartphone in hand and her friend touch on display of mobile phone while relax in living room together / Graphicscoco

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por Daniela, de 29 años, tras sufrir hostigamiento por parte de un instituto de inglés al que debía cuotas impagas.

Según el fallo, la escuela envió “reiteradas comunicaciones consistentes en correos electrónicos, mensajes de Whatsapp y de texto (…) lo que indudablemente constituye un hostigamiento que excede los márgenes de la norma legal y afecta la salud psíquica”.

Revisa también:

ADN

Daniela, quien interrumpió su curso debido a una enfermedad, recibió llamadas y mensajes diarios incluso los fines de semana.

Víctor Espinoza, su abogado, explicó a LUN que “las empresas pueden cobrar, pero hay un límite, sobre todo cuando te llaman varias veces al día, los fines de semana y recibes correos electrónicos diariamente”.

Ordenan al instituto cesar las llamadas

El abogado y académico Neftalí Carabantes detalló que el hostigamiento ocurre “cuando hay llamadas reiteradas, fuera del horario permitido (…) o cuando se ejerce un medio de presión psicológica que busca avergonzar o atemorizar al deudor”.

La Corte determinó que, tras iniciar un proceso judicial de cobranza, las comunicaciones deben canalizarse únicamente por vía judicial, y ordenó al instituto cesar las llamadas y mensajes indebidos.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad