VIDEOS. Magallanes se impuso ante Unión San Felipe y enciende la batalla por evitar el descenso en la Primera B
La “Acadamia” se alejó a cinco puntos del actual colista, Santiago Morning.
Durante la jornada de este viernes, Deportes Magallanes y Unión San Felipe se enfrentaron en un duelo clave por el descenso en la Primera B.
Revisa también:
En San Bernardo, fue la “Academia” la que se hizo fuerte de local y se impuso por 2-0 ante los aconcagüinos, tomando distancia de Santiago Morning en el fondo de la tabla.
Los albicelestes debieron esperar hasta el segundo tiempo para abrir la cuenta, gracias a un gol de Facundo Pereza a los 62 minutos, que les permitió ponerse en ventaja.
El tanto de la tranquilidad llegó a los 78 minutos en los pies de Carlos Muñoz, quien estiró la diferencia en la primera pelota que tocó.
Con esta victoria, Magallanes alcanzó a Unión San Felipe y Curicó Unido con 23 unidades y se alejó a cinco puntos de Santiago Morning, colista y actualmente principal candidato al descenso de categoría.