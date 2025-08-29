;

Preocupación en club del fútbol chileno: dos jugadores son hospitalizados tras sufrir accidente de tránsito

A través de redes sociales, Rangers de Talca comunicó que dos de sus futbolistas tuvieron un accidente camino hacia el complejo donde se entrena el equipo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

A dos días de su partido ante Santiago Wanderers por la fecha 23 de la Primera B 2025, Rangers de Talca comunicó que dos de sus futbolistas sufrieron un accidente de tránsito mientras viajaban hacia el complejo donde se entrena el club.

Según informó la institución a través de redes sociales, se trata del lateral del primer equipo Ian Toro Ibarra y el jugador del fútbol formativo del elenco de la Región del Maule, Martín Díaz Valdés.

ADN

“Rangers de Talca informa a la comunidad que en horas de esta mañana, en tránsito hacia el Complejo Fortaleza Rojinegra, el jugador de nuestro plantel profesional, lan Toro Ibarra, y el jugador del fútbol formativo, Martín Díaz Valdés, sufrieron un accidente de tránsito", detalló el club en un comunicado.

“Ambos futbolistas se encuentran hospitalizados en estado de observación en el Hospital Regional de Talca, siendo atendidos por el equipo médico del recinto asistencial", agregaron.

Finalmente, señalaron que “como institución hemos dispuesto de inmediato el acompañamiento de personal del área médica de nuestro club, que se mantiene junto a los jugadores, quienes se encuentran fuera de riesgo vital".

Cabe consignar que Rangers se prepara para enfrentar a Santiago Wanderers por la fecha 23 de la Primera B. Dicho partido está programado para este domingo a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota.

