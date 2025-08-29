;

“Somos 23+1”: El emotivo homenaje de Portugal a Diogo Jota en su convocatoria para las Eliminatorias

El seleccionado luso presentó su nómina para los próximos duelos clasificatorios al Mundial 2026 y tuvo un conmovedor gesto con el fallecido delantero del Liverpool.

El mundo del fútbol sigue recordando a Diogo Jota, futbolista portugués que perdió la vida el pasado jueves 3 de julio en un trágico accidente de tránsito junto a su hermano André Silva.

A casi dos meses de aquel hecho que impactó al deporte, Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, tuvo este viernes un conmovedor gesto en memoria del exatacante del Liverpool.

En conferencia de prensa, el entrenador del combinado luso presentó la lista de convocados para sus próximos duelos de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 ante Armenia y Hungría, e incluyó simbólicamente a Jota.

“En estas eliminatorias, somos 23+1″, publicó la selección de Portugal en redes sociales junto a una especial gráfica de la nómina, donde se dejó un espacio vacío en honor al fallecido delantero.

Además, Martínez comunicó que uno de sus mejores amigos, Rúben Neves, usará el dorsal 21 en honor a Diogo Jota. “Estos son los primeros partidos sin Jota, sabemos lo que representaba para nosotros y el impacto que tuvo en nuestras vidas”, declaró.

“Queremos honrar su memoria todos los días. Él va a estar con nosotros y será una motivación extra para conseguir nuestros objetivos”, agregó el DT.

Finalmente, el estratega español remarcó: “En este nuevo camino hacia el Mundial 2026, el número de jugadores es de 23 más uno: Diogo Jota. También me complace anunciar que el número 21 de Diogo Jota pasará a Rúben Neves y así continuará su legado en la cancha con nosotros".

