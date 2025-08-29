Lluvia en Santiago: ¿En qué comunas podrían caer precipitaciones este sábado 30 de agosto?

Este fin de semana la lluvia podría regresar a Santiago, en la Región Metropolitana. Sin embargo, no se trataría de un fenómeno de gran intensidad.

El “día clave” será este sábado 30 de agosto con precipitaciones débiles y ocasionales en la ciudad y sus alrededores. “No corre permanentemente el agua”, dijo el meteorólogo Jaime Leyton en Mega.

Meteored indicó que la inestabilidad sobre la zona central se debería al arribo de una baja segregada. “El último sábado de agosto será de chubascos de lluvia y nieve entre Atacama y Los Lagos”.

Lluvia en Santiago: las comunas con precipitaciones este día sábado 30 de agosto

“Las precipitaciones van a estar centradas en el sector oriente, precordillera y en Santiago centro también. Pueden caer, pero estamos hablando de menos de un milímetro”, detalló el meteorólogo Iván Torres en 24 Horas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) plantea una jornada fría con 8°C como mínima y 13°C de máxima. En tanto, las primeras gotas deberían aparecer hacia fines del día.

“Lo más probable es que (las precipitaciones) empiecen en la precordillera tipo cinco o seis de la tarde. En el sector del centro, yo creo que después de las siete u ocho de la noche”, añadió Torres.

El domingo el panorama cambia. Pese a que se presentarán las mismas temperaturas de la jornada previa, el cielo se mantendrá nublado y sin rastros de precipitaciones.

El tiempo en Santiago este fin de semana: pronóstico de la DMC