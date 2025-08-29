;

Lluvia en Santiago: ¿En qué comunas podrían caer precipitaciones este sábado 30 de agosto?

La inestabilidad dirá presente en distintas regiones de Chile. Revisa aquí los horarios.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: ¿En qué comunas podrían caer precipitaciones este sábado 30 de agosto?

Este fin de semana la lluvia podría regresar a Santiago, en la Región Metropolitana. Sin embargo, no se trataría de un fenómeno de gran intensidad.

El “día clave” será este sábado 30 de agosto con precipitaciones débiles y ocasionales en la ciudad y sus alrededores. “No corre permanentemente el agua”, dijo el meteorólogo Jaime Leyton en Mega.

Revisa también:

ADN

Meteored indicó que la inestabilidad sobre la zona central se debería al arribo de una baja segregada. “El último sábado de agosto será de chubascos de lluvia y nieve entre Atacama y Los Lagos”.

Lluvia en Santiago: las comunas con precipitaciones este día sábado 30 de agosto

“Las precipitaciones van a estar centradas en el sector oriente, precordillera y en Santiago centro también. Pueden caer, pero estamos hablando de menos de un milímetro”, detalló el meteorólogo Iván Torres en 24 Horas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) plantea una jornada fría con 8°C como mínima y 13°C de máxima. En tanto, las primeras gotas deberían aparecer hacia fines del día.

“Lo más probable es que (las precipitaciones) empiecen en la precordillera tipo cinco o seis de la tarde. En el sector del centro, yo creo que después de las siete u ocho de la noche”, añadió Torres.

El domingo el panorama cambia. Pese a que se presentarán las mismas temperaturas de la jornada previa, el cielo se mantendrá nublado y sin rastros de precipitaciones.

El tiempo en Santiago este fin de semana: pronóstico de la DMC

ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad