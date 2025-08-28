“Hay que ser más responsable”: Iván Torres pide que paren el escándalo con pronóstico de lluvia para el 18 en Chile

Pese a que algunos meteorólogos se han aventurado a revelar si llueve o no en las Fiestas Patrias en Chile, otros se mantienen cautos.

Precisamente, este último es el caso de Iván Torres, rostro de TVN, quien hizo un llamado a aquellos visionarios que ya invitan a sacar el paraguas con demasiada antelación.

Durante una reciente edición de 24 Horas, el experto no tuvo reparos en expresar su postura.

“Me adhiero a mi colega Allison (Göhler) de otro canal, en que ella criticó a las personas que están dando pronóstico para el día 18″.

“Meteorológicamente, desde el punto de vista dinámico, eso no se puede hacer”, aclaró Torres.

Según él, recién siete días antes de la fecha clave se puede entregar un pronóstico acertado.

“Veamos qué pasa con los modelos de experimentación, que son modelos que no han pasado más allá del 16. Son experimentales, no quiere decir que eso se vaya a cumplir”, profundizó.

“Hay que ser más responsable. Yo me adhiero a ella y la apoyo”, añadió en referencia a la meteoróloga de Chilevisión.

Hay que recordar que precisamente esta semana Göhler tuvo su desahogo al aire.

“Me da rabia que en otros canales estén poniendo qué va a pasar en septiembre. Si todavía no se puede, no se puede saber”, indicó.

“Señores, usted meteorólogo o no meteorólogo, tengan cuidado en lo que dicen, porque la gente va a pensar que va a pasar lo que usted está diciendo, y no”, sumó.