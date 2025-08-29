Anuncian baja segregada para este sábado en Chile: conoce las regiones con lluvia, nieve y tormentas eléctricas

Agosto se está despidiendo con novedades meteorológicas. Una baja segregada, también conocida como núcleo frío de altura, se aproximará este sábado 30 al territorio continental y dejará inestabilidad en gran parte del país, con chubascos de lluvia y nieve.

El pronóstico del tiempo reveló que la jornada estará marcada por abundante nubosidad, temperaturas bajas y precipitaciones intermitentes en varias regiones, especialmente en la zona centro y sur de Chile.

Según adelantó el sitio Meteored, los chubascos afectarán desde Atacama hasta Los Ríos. En la cordillera de Atacama, se esperan nevadas, mientras que en sectores del desierto podrían registrarse lluvias ocasionales.

En Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, las precipitaciones se intensificarán desde el mediodía del sábado. En tanto, en Biobío y La Araucanía los chubascos se concentrarán recién en la tarde.

Si nos vamos más al sur, la región de Los Ríos tendrá una jornada nubosa con probabilidad de precipitaciones, mientras que en Los Lagos la inestabilidad será más débil y localizada.

“Podrían registrarse tormentas eléctricas en sectores de la precordillera del centro norte en horas de la tarde del sábado”, añadió el sitio especializado en meteorología.

La calma debería volver este domingo ya que “la actividad de la baja segregada de reducirá”. Eso sí, el cielo se mantendría nublado desde la zona de Coquimbo hasta la parte austral.