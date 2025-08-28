Megacorte de agua afectará a 121 mil clientes en Santiago: fecha, horarios y las comunas anunciadas por Aguas Andinas

El nuevo corte de agua programado en seis comunas de Santiago, con motivo de las obras de construcción de la nueva Estación Teleférico Parque Metropolitano en el Cerro San Cristóbal, tendrá una duración total de 36 horas.

Debido a lo anterior, Aguas Andinas y autoridades del sector público anunciaron un plan de contingencia para la pausa que afectará a 121.642 clientes repartidos entre Independencia, Recoleta, Conchalí, Renca, Providencia y Santiago desde el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas hasta el domingo 7 a las 09:00 horas, considerando el cambio de horario que se viene.

En detalle, la interrupción se debe al traslado del Acueducto El Carmen. “Sabemos que estos avances pueden generar molestias temporales, pero son esenciales para el desarrollo urbano”, dijo subsecretario Danilo Núñez, subsecretario de Obras Públicas.

“Dispondremos de 62 estanques en distintas calles de las comunas involucradas y contaremos con 30 camiones aljibe que recorrerán los sectores. Esto permitirá que cualquier familia que necesite más agua de la que alcanzó a juntar pueda abastecerse en puntos cercanos,”, añadió Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de la empresa.

Por lo demás, la situación también involucrará a 27 establecimientos de salud, entre ellos hospitales y clínicas, los cuales tendrán suministro reducido o suspendido.

El mapa del corte de agua en Santiago, comuna por comuna

