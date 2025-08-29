;

La deuda pendiente en la carrera del nuevo DT de Colo Colo: en México le costó ser despedido dos veces

De no mediar inconvenientes de última hora, Fernando Ortiz será oficializado como entrenador de los albos este sábado.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / CLAUDIO CRUZ

Tras semanas de trabajo y entrevistas con diferentes candidatos, Blanco y Negro debería ratificar a Fernando Ortiz como su nuevo entrenador en la reunión de directores de este sábado 30 de agosto.

El técnico argentino viene de un paso para el olvido en el Santos Laguna de México, donde, en 17 partidos dirigidos, solo alcanzó a sumar dos triunfos, un empate y 14 derrotas.

Pero este no es el único dato que genera dudas entre los hinchas del “Cacique” respecto a su nuevo entrenador, ya que, a pesar de haber dirigido a grandes equipos en el fútbol azteca, nunca ha levantado una copa.

En sus pasos por América y Monterrey, dos de los equipos más grandes de México, jamás logró alcanzar la final de los playoffs del torneo, acumulando seis derrotas en semifinales en dos años.

De no surgir inconvenientes de último momento, este sábado debería oficializarse a Fernando Ortiz como nuevo director técnico y, desde la dirigencia alba, esperan que pueda estar presente en el Estadio Monumental para el Superclásico.

