Deportes Concepción goleó a Santiago Morning y lo sepulta en la zona de descenso de la Primera B

Los “Microbuseros” suman cinco encuentros sin conocer la victoria y siete jornadas del final, se mantienen colistas del torneo.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

La jornada de este viernes estuvo marcada por definiciones en la zona de descenso de la Primera B.

Deportes Concepción goleó 4-1 a Santiago Morning y lo hundió en el fondo de la tabla de la Liga de Ascenso.

El primer tiempo fue lleno de emociones en el Ester Roa Rebolledo, ya que al descanso se fueron con un 2-1 para los lilas. Ulises Ojeda (22′) y Joaquín Larrivey (45+1′) anotaron para el “León de Collao”, mientras que Kevin Campillay (35′) descontó para los “Microbuseros”. Además, ambos equipos se quedaron con 10 futbolistas por las expulsiones de Nicolás Astete en los locales y Patricio Castro en la visita.

En la segunda mitad, el “Conce” fue muy superior, logrando ampliar la ventaja con el tanto de Josué Ovalle (75′). Eso sí, al minuto 80 se quedaron con 9 hombres por la doble amarilla de Nelson Sepúlveda. A pesar de la inferioridad numérica, lograron el 4-1 con gol de Diego Carrasco (90′).

Con esta nueva derrota, Santiago Morning no logra escapar de la última posición de la Primera B y se mantiene en zona de descenso con 18 puntos. Por otro lado, Deportes Concepción volvió a los triunfos y, con 33 unidades, sueña con alcanzar a los punteros que suman 37.

