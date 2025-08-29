ADN Hoy tuvo como entrevistado al galardonado cineasta chileno Sebastián Lelio, quien conversó con Paula Bravo y Mauricio Bustamante sobre el estreno de su nuevo filme La Ola, un musical dramático que trata sobre el auge del movimiento feminista en el año 2018.

Esta nueva película del director ganador de un Premio Oscar por Una mujer fantástica, fue estrenada mundialmente el 16 de mayo en el Festival de Cine de Cannes 2025. Mientras que el 28 de agosto tuvo su estreno comercial en las salas chilenas.

Al ser consultado sobre el momento político y cultural en el que se ocurre el lanzamiento de su último largometraje, Lelio comentó: “Está todo tan polarizado y el péndulo está tan corrido hacia la ultraderecha, hacia el retroceso o la intención de deshacer el avance de los derechos sociales”.

“Y en especial, es un momento de acallamiento, si no de venganza contra la mujer. Es un momento bien fuerte, y bueno, uno no tiene como calcular cuándo su película va a salir”, añadió.

Al preguntársele sobre si este presente podía significar un costo para su película La Ola, el cineasta chileno respondió: “Yo creo que sí, por supuesto, cada momento hace que la lectura de una obra sea de forma distinta por la gente que tiene menos capacidad de leer, creo yo”.