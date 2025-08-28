;

ADN Hoy. Juan Guaidó por crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos: “Maduro ahora no aguanta un round uno a uno”

En conversación con ADN Hoy, el expresidente del parlamento venezolano remarcó que la operación estadounidense “no es contra Venezuela, es contra un dictador y líder de un cartel”.

Ruth Cárcamo

Entrevista a Juan Guaidó, ex presidente del parlamento venezolano y opositor a Nicolás Maduro - ADN Hoy

11:35

El líder opositor venezolano Juan Guaidó abordó en ADN Hoy las tensiones entre EE.UU. y Venezuela, tras el despliegue militar estadounidense en aguas venezolanas. Desde la Casa Blanca aseguran que Nicolás Maduro es el cabecilla del Cartel de los Soles.

“Esto tiene que ver con el escalamiento de Nicolás Maduro, de aferrarse en el poder, de aliarse con grupos terroristas, de financiar organizaciones como el Tren de Aragua, el ELN y la disidencia de la FARC”, dijo el expresidente del parlamento venezolano.

ADN

Getty Images | Nicolás Maduro / JUAN BARRETO

Luego, justificó el accionar de Estados Unidos: “Esto es una operación en contra de la soberanía de Venezuela, porque la soberanía de Venezuela fue violada por Nicolás Maduro”.

Nicolás Maduro “no aguanta un round”

“Esta escalada de tensión la busca directamente Maduro y la provoca con sus vínculos con grupos terroristas. Esta operación no es contra Venezuela, es contra un dictador y líder de un cartel”, indicó Juan Guaidó.

ADN

Consultado si –a su juicio– el mandatario venezolano va a resistir o terminará huyendo, el opositor sostuvo que “está por verse”, agregando que “lo que sí es claro es que no hay un poderío militar para él”.

“La infraestructura de la Fuerza Armada de Venezuela está muy deteriorada. Es decir, ahora no aguanta un round uno a uno Maduro. (...) Nosotros esperaríamos que se respetara la Constitución, que pueda regresar Edmundo González como presidente electo”, finalizó.

