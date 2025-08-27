El próximo 28 de agosto llegará a Netflix Millonario, el primer largometraje documental de los hermanos José y Felipe Isla, que revive una historia que conmovió a Chile en 2018: la del campesino Javier Zapata, quien aseguró haber ganado el Kino, pero no pudo cobrar el premio por el mal estado de su cartón.

La cinta, estrenada en la última edición de SANFIC, combina recreaciones protagonizadas por Zapata y su familia con testimonios que retratan su lucha por recuperar lo que creía suyo.

Para los directores, sin embargo, el valor de la historia trasciende el caso judicial. “Cuando conocimos a Javier entendimos que no se trataba solo de un boleto de lotería. Él quería limpiar su nombre, demostrar que no era un mentiroso. Esa necesidad de justicia nos cautivó”, explicó José Isla.

El acercamiento con Zapata y su entorno fue un proceso largo. Los realizadores dedicaron más de tres años a ganarse su confianza. “Al principio fuimos sin cámaras, solo a conocerlos. Nos recibieron con un asado, con las puertas abiertas. Esa relación fue clave para que se animaran a revivir momentos de su vida frente a la cámara”, recordó Felipe Isla.

Uno de los desafíos del documental fue equilibrar la investigación judicial con el tono humano y cercano que querían transmitir. “Teníamos muchísimas piezas legales que podían agobiar. Queríamos hacer una película de investigación, pero con humor chileno, con talla, que no fuera algo tan solemne. Ese equilibrio nos costó muchas noches sin dormir”, admitió José.

Más allá del caso, los hermanos Isla destacan la riqueza cultural del mundo rural retratado en la película. “La vida de campo en Chile rara vez ha sido mostrada en el cine. Estar allá fue un cable a tierra: religión, trabajo con animales, familia. Todo eso le dio un tono único a la película”, dijo Felipe.

Sobre el estreno en Netflix, los directores no esconden su emoción. “Es nuestra ópera prima y que una plataforma global confiara en nosotros es increíble. También es una oportunidad para que se vea el talento que hay en regiones, que se siga apostando por el cine chileno”, señalaron.

En palabras de José, Millonario ofrece “suspenso, drama, humor chileno y una investigación contada con nivel cinematográfico”. Una invitación abierta a revivir una historia tan increíble como real, y a apoyar al cine nacional.